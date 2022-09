Gottschalk und zu Guttenberg übernehmen RTL-Jahresrückblick

Ratingen (dpa)

Der Entertainer Thomas Gottschalk und der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) werden in diesem Jahr den RTL-Jahresrückblick moderieren. Wie der Sender am Freitag bekanntgab, tritt das ungewöhnliche Gespann in die Fußstapfen von Günther Jauch (66), der das Format «Menschen, Bilder, Emotionen» 25 Jahre als Gastgeber präsentiert hatte. Das neue Duo werde die Show gemeinsam am 11. Dezember ab 20.15 Uhr moderieren, teilte RTL mit.

Von dpa