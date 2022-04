Gräber auf Mindener Friedhof beschädigt und angezündet

An mehreren Gräbern auf dem Friedhof habe am Freitagnachmittag der Grabschmuck gebrannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr habe die Brände gelöscht. Zudem seien an mehreren Gräbern die Grabsteine und der Grabschmuck beschädigt worden. Der 12-Jährige sei auf dem Friedhof angetroffen und zu seiner Mutter gebracht worden. Er sei dringend tatverdächtig.