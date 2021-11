Gratulation aus NRW für westfälische Präses Kurschus

Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, hat seiner westfälischen Amtskollegin Annette Kurschus zur Wahl als Ratsvorsitzende gratuliert. Kurschus ist am Mittwoch bei der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) in Bremen gewählt worden.

Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, schaut in die Kamera.

«Die EKD hat mit Dir eine kluge Theologin, eine einfühlsame Seelsorgerin und eine weitsichtige Kirchenpolitikerin zur Ratsvorsitzenden gewählt», sagt Latzel laut Mitteilung. Das sei für die Evangelische Kirche in Deutschland insgesamt wie auch für die rheinisch-westfälische Landeskirchen ein großer Gewinn.

Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gratulierte. «Es ist nicht nur für die Evangelische Kirche von Westfalen, sondern für ganz Nordrhein-Westfalen eine große Ehre, dass mit Annette Kurschus eine Persönlichkeit an die Spitze der Evangelischen Kirche rückt, deren Glaubens- und Lebensweg so eng mit unserem Land verbunden ist», heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.