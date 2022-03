Gremium berät Landesregierung zu Folgen der Ukraine-Krise

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise lässt die nordrhein-westfälische Landesregierung sich jetzt von einem Expertengremium beraten. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) habe einen Ad-hoc-Beirat berufen, der bereits einmal per Videokonferenz getagt habe, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Düsseldorf mit. Die acht Expertinnen und Experten sollten die Folgen und den Handlungsbedarf vor allem hinsichtlich der Versorgungssicherheit und der Arbeitsplätze in NRW analysieren.

Von dpa