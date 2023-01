Grenzkontrolle: Polizei nimmt international Gesuchten fest

Der überprüfte 29-jährige Autofahrer sei von polnischen Behörden mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag in Aachen mit. Dem Gesuchten werde sexuelle Ausbeutung und Kindesmissbrauch vorgeworfen. Auf Beschluss des Amtsgerichts in Aachen kam der Mann in Untersuchungshaft. Das Auslieferungsverfahren dauere noch an. Kontrolliert und festgenommen wurde der 29-Jährige am vergangenen Samstag.