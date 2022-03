Greuther Fürth traut sich Auswärtssieg beim VfL Bochum zu

Fürth (dpa/lby)

Die SpVgg Greuther Fürth glaubt fest an ihren ersten Auswärtssieg dieser Bundesligasaison beim Mitaufsteiger VfL Bochum. Er habe eine große Überzeugung, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die drei Punkte zu holen, sagte Trainer Stefan Leitl. «Wir müssen clever Fußball spielen», forderte er am Freitag. Über allem bei seiner Mannschaft würden Intensität und Leistungsbereitschaft stehen.

Von dpa