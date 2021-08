Grevenbroich: Entwarnung nach Austritt von Schwefelgas

In einer Firma im Grevenbroicher Industriegebiet Ost ist am Montagmorgen vorübergehend Schwefelgas ausgetreten. In einer Produktionsanlage des Unternehmens Tokai Erftcarbon sei es gegen 9.00 Uhr zu einer Fehlsteuerung gekommen, in deren Folge Schwefelgas freigesetzt worden sei, sagte ein Stadtsprecher am Montag auf Anfrage. «Der Gasaustritt konnte schnell gestoppt werden. Alle Messungen des Erkundungsfahrzeuges waren negativ. Wir können wieder Entwarnung geben.»

Zunächst hatte die Stadt am Morgen auf ihrer Homepage gewarnt, dass Schadstoffe freigesetzt würden, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könnten. Anwohner in dem betroffenen Gebiet sollten sich «sofort in geschlossene Räume» begeben, Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten, hieß es. «Wir können diese Warnungen wieder aufheben», so der Stadtsprecher.

Das Unternehmen Tokai Erftcarbon fertigt nach eigenen Angaben großformatige Graphitelektroden für den Einsatz in der Elektrostahlindustrie.