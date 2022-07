Grillhähnchen aus Imbisswagen gestohlen

Unbekannte haben aus einem Imbisswagen in Wesel Grillhähnchen und Pommes gestohlen.

In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag entwendeten die Täter aus dem abgestellten Wagen auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts Waren im Wert von 400 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. «Bei der Beute handelt es sich um zehn Kisten Grillhähnchen und zwei Kartons Pommes.» Wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe, solle sich an die Polizei wenden.