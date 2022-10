Großeinsatz an Schule: Atemwegsreizungen bei 20 Schülern

Hagen (dpa/lnw)

In einer Schule in Hagen haben rund 20 Schüler Atemwegsreizungen durch Pfefferspray erlitten. Die Feuerwehr berichtete am Montag von einem Großeinsatz an einer Hauptschule am Vormittag. Mehrere Personen hätten über Reizungen geklagt. Das Gebäude sei evakuiert worden, man habe zudem Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Rettungsdienste betreuten die Schülerinnen und Schüler.

Von dpa