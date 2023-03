Großkontrolle auf der A30: Geldautomatensprenger im Visier der Polizei

Mit einer Kontrollaktion in sieben Bundesländern ist die Polizei gegen die Sprengung von Geldautomaten vorgegangen. Mit großem Aufgebot waren die Einsatzkräfte in drei Nächten auch an der A 30 aktiv. Ein Kontrollpunkt: der Rastplatz Emstal in Salzbergen.

Im Fokus der Ermittler waren von Dienstagabend bis Freitagfrüh Geldautomatensprenger, die häufig von den Niederlanden aus agieren und alleine in der Nacht zu Mittwoch in Deutschland an vier Orten zur Tat schritten. Die konzertierte Aktion fand nicht nur auf den Rastplätzen in Salzbergen statt, sondern in mehreren Bundesländern. Rund 1000 Fahrzeuge und 1500 Personen wurden kontrolliert, es erfolgten 36 Strafanzeigen sowie fünf Festnahmen – und es wurden Hinweise auf Geldautomatensprenger gesammelt. Allein an den Kontrollpunkten in Niedersachsen waren rund 280 Einsatzkräfte tätig.