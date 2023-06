Großmanöver: Flugreisende in NRW müssen mit Einschränkungen rechnen

Düsseldorf

Flugreisende in Nordrhein-Westfalen müssen sich wegen einer militärischen Großübung in den kommenden Wochen auf Einschränkungen im Luftverkehr einstellen. Für Anwohner des Flughafens Düsseldorf könnte es vereinzelt zu nächtlichen Lärmbelästigungen kommen. Das bestätigten die Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf am Montag der dpa.

Von dpa