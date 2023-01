Großplantage für Cannabis entdeckt: Millionenumsätze

Paderborn (dpa/lnw)

Die Polizei hat am Freitag in der Nähe von Lichtenau-Atteln bei Paderborn nach Hinweisen aus der Bevölkerung eine Großplantage für Cannabis entdeckt. Ein 47 Jahre alter Mann, der die Plantage betrieben haben soll, wurde festgenommen. Die Beamten stellten etwa 1900 erntereife Cannabispflanzen sowie mehrere Lkw-Ladungen an Plantagentechnik sicher, teilte die Polizei am Freitag mit. «Diese Anlage ist gebaut worden, um kriminelle Millionenumsätze zu machen», erklärte die Paderborner Kripochefin Verena Mertens.

Von dpa