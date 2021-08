Grüne in NRW werden vielfältiger

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen werden vielfältiger. Beim Parteitag in Dortmund beschlossen die Delegierten am Sonntag ein Statut, dass die gesellschaftliche Vielfalt ihrer Partei auf allen Ebenen stärken soll. Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Bildung, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität gehörten für viele weiter zum Alltag, hieß es bei der Debatte.

Landesparteichef Felix Banaszak betonte, im Antrag des Vorstands seien alle «Benachteiligungs- und Diskriminierungsformen» angesprochen. Vorgesehen ist unter anderem die Bildung eines Landesdiversitätsrates, der regelmäßig tagen soll.

«Politische Teilhabe darf nicht vom Einkommen, dem Bildungsabschluss oder der Lebenssituation abhängen. Unsere Strukturen wollen wir so gestalten, dass sie für alle verständlich, zugänglich und durchlässig sind», heißt es in dem Statut.

Ziel ist die Vertretung benachteiligter Gruppen mindestens gemäß ihrem gesellschaftlichen Anteil auf allen Ebenen der Landespartei. In Bereichen, in denen Menschen aus «diskriminierten Gruppen» unterrepräsentiert sind, sollen diese bei Einstellungen bei gleicher Kompetenz bevorzugt werden.