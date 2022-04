Grüne treffen sich Ende April zum kleinen Parteitag

Die Bundespartei der Grünen trifft sich Ende April zu einem kleinen Parteitag in Düsseldorf. Ungefähr 100 Delegierte kommen am 30. April zu einer halbtägigen Veranstaltung in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zusammen.

«Die politische Weltlage hat uns die Notwendigkeit einer schnellen energiepolitischen und wirtschaftlichen Transformation in dramatischer Weise erneut vor Augen geführt», hieß es aus der Parteizentrale gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «In der Hauptstadt des transformationserfahrenen und einwohnerstärksten Bundeslandes, das für das Gelingen dieses Wandels von zentraler Bedeutung sein wird, sprechen wir über die zentralen Themen unserer Zeit: Die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die sozialökologische Transformation.»

In Nordrhein-Westfalen wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt - ein Entscheid, auf den auch die Parteien im Bund mit Spannung blicken werden. Für eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition sieht es nach jüngsten Umfragen nicht gut aus. Die Grünen lagen zuletzt mit um die 15 Prozent an dritter Stelle.