Grundsatzurteil erlaubt Urlaubskürzung bei Kurzarbeit Null

Erfurt (dpa)

Von Lockdown zu Lockdown: Zehntausende Arbeitnehmer wurden und werden in der Corona-Pandemie in Kurzarbeit Null geschickt. Was das für ihren Urlaubsanspruch bedeutet, hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt jetzt endgültig entschieden.

Von Simone Rothe, dpa