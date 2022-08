Grundschulmädchen Angela bekommt Post von Merkel

Köln (dpa)

Schultüte, Schulranzen - und ein Foto von der Ex-Kanzlerin: Für die sechs Jahre alte Angela war der Beginn ihrer Schulzeit ganz schön aufregend. Per Brief erreichte sie kurz vor ihrer Einschulung in Köln eine Autogrammkarte ihrer Namensvetterin Angela Merkel samt Widmung. «Für Angela» stand darauf. Unterschrieben von Angela.

Von dpa