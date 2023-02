Taktieren bei der Grundsteuer

Immerhin: Fast fünf Millionen Grundstückseigentümer in NRW haben die verlangten Grundsteuererklärungen bei den jeweils zuständigen Finanzämtern fristgerecht eingereicht. Das entspricht einer Quote von rund 70 Prozent, teilt die Oberfinanzdirektion NRW mit Sitz in Münster mit. „Mit so einem Rücklauf hatte ich persönlich nicht gerechnet“, sagt der Präsident der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe, Volker Kaiser, unserer Redaktion.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert