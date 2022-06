Gruppe von Jugendlichen überfällt 22-Jährigen

Hagen (dpa/lnw)

Eine Gruppe von Jugendlichen hat in Hagen einen Mann überfallen und diesen leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde in der Nacht zu Samstag auf dem Heimweg von ungefähr 10 bis 14 Menschen angegangen, wie die Polizei mitteilte. Sie traten dem Mann zunächst in die Kniekehle, sodass er zu Boden stürzte. Dort traten ihm die Täter gegen den Oberkörper sowie den Kopf. Als er sich nicht mehr zur Wehr setzen konnte, entwendeten sie ihm sein Mobiltelefon.

Von dpa