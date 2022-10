Guardiola geht mit Respekt in das Duell mit dem BVB

Dortmund (dpa)

Fußballtrainer Pep Guardiola erwartet trotz der Favoritenrolle von Manchester City in der Champions-League-Partie bei Borussia Dortmund ein Duell auf Augenhöhe. «Wir haben großen Respekt vor ihnen und müssen unseres Bestes geben, um sie zu schlagen. Sie sind sehr gut», sagte der 51-Jährige vor dem fünften Vorrunden-Spiel am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) in Dortmund.

Von dpa