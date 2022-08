Günter Wallraff erschüttert über Anschlag auf Salman Rushdie

Köln (dpa)

Günter Wallraff hat sich erschüttert über den Anschlag auf den Schriftsteller Salman Rushdie geäußert. «Die Nachricht war natürlich ein Schlag für mich», sagte der Autor und Enthüllungsjournalist am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Jetzt hoffe ich nur, dass die Verletzung nicht lebensgefährlich ist.» Der vor mehr als 30 Jahren per Fatwa zum Tode verurteilte Rushdie war am Freitag bei einem Auftritt im US-Bundesstaat New York von einem Mann angegriffen und am Hals verletzt worden.

Von dpa