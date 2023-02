Festnahme nach Leichenfund in Gütersloh: Nachbar unter Verdacht

Wie die Polizei bestätigt, kam es in der Nacht zu Freitag (10. Februar) zu einem Tötungsdelikt in Gütersloh. Der Nachbar des Toten wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Die Polizei hat mittlerweile nähere Details zu dem Tötungsdelikt in Gütersloh bekannt gegeben, wie die Kollegen vom Westfalen-Blatt berichten. Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 59-jährigen Mann, der am Tatort in der Straße Doheermanns Höhe wohnte.

Ein Streit mit seinem 61-jährigen Nachbarn sei am Donnerstagabend (9. Februar) so eskaliert, dass dieser das spätere Opfer laut Polizei "durch stumpfe und scharfe Gewalt" schwer verletzte. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Tatort.

Mordkommission "Schirm" ermittelt in Gütersloh

Die Polizei Gütersloh wurde gegen 22.05 Uhr verständigt. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Täter vor Ort an und nahmen ihn fest. Aufgrund seiner eigenen Verletzungen musste er jedoch in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Obduktion des Verstorbenen und die Vorführung des dringend Tatverdächtigen beim zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld sollen laut Polizei am Freitag (10. Februar) erfolgen. Die Mordkommission „Schirm“ des Polizeipräsidiums Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen.