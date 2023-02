Guildo Horn musste in seiner Jugend nie groß rebellieren

Köln (dpa)

Schlagersänger Guildo Horn hat in Kinder- und Jugendtagen in seiner Familie nie groß rebellieren müssen. Er führt das auf seine Mutter zurück. «Mein Vater ist recht früh gestorben, meine Mutter ist mit mir alle Wege gegangen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Mit der konnte ich auf ein Punk-Konzert und in einen Bruce-Lee-Film gehen.» Er glaube, dass das bei vielen seiner Altersgenossen anders gewesen sei. Da habe man von den Eltern mitunter mit Blick auf den aktuellen Musikgeschmack gehört: «Hör' doch auf mit dieser Hippie-Musik.»

