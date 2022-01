Gullydeckel-Berufungsprozess aufgehoben: Angeklagter tot

Siegen (dpa)

Der Berufungsprozess gegen einen Lokführer im sogenannten Gullydeckel-Fall vor dem Landgericht Siegen ist wegen des Todes des Angeklagten am Dienstag überraschend aufgehoben worden. «Der Angeklagte ist gestern in Lünen verstorben», teilte das Gericht am Dienstag mit, als die Verhandlung nach der Berufung des Mannes eigentlich beginnen sollte. Es sei ein Todesermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft in Dortmund eingeleitet worden. Das Landgericht Siegen sollte sich mit dem Fall befassen, nachdem der Lokführer gegen sein erstinstanzliches Urteil vom Oktober 2020 Rechtsmittel eingelegt hatte.

Von dpa