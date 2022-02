Gutachten beanstandet geplante Schulrechtsänderung in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine geplante Schulrechtsänderung der nordrhein-westfälischen Landesregierung ist laut einem Rechtsgutachten für die Grünen nicht verfassungskonform. Moniert werden nicht geregelte Voraussetzungen für den erwünschten Digitalunterricht. In dem am Freitag veröffentlichten Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Düsseldorfer Landtags heißt es, der Gesetzentwurf der Landesregierung sei deswegen «verfassungsrechtlich zu beanstanden». Die schwarz-gelbe Koalition will das Gesetz am Mittwoch durch das Parlament bringen.

Von dpa