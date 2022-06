Haftbefehl gegen 39-Jährigen nach Schüssen auf Auto

Herford/Bielefeld (dpa/lnw)

Nach nächtlichen Schüssen auf das Auto eines 36-Jährigen in Herford ist ein dringend tatverdächtiger Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 39-Jährige sei in Herford widerstandlos festgenommen worden. Zuvor habe einen Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl ausgestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Verdächtige schweige, die Ermittlungen liefen weiter, hieß es in der Mitteilung.

Von dpa