Haftbefehl: Tödliche Messerattacke auf Schwiegermutter

Essen (dpa/lnw)

Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 50 Jahre alte Frau in Essen am Mittwochmorgen hat ein Richter Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen 34-Jährigen erlassen. Das sagte die Essener Oberstaatsanwältin Birgit Jürgens am Donnerstag. Der Deutsche ist laut Jürgens der Schwiegersohn der 50-jährigen Türkin.

Von dpa