Haftstrafe gegen Böllerwerfer von Köln rechtskräftig

Die Strafe von mehr als drei Jahren Haft für den Böllerwerfer beim Fußball-Bundesliga-Derby 2019 in Köln ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf in Karlsruhe die Revision des Angeklagten, wie der BGH am Freitag bekanntgab (Az. 3 StR 264/21). Durch die Detonation des illegalen Böllers waren 21 Menschen, darunter viele Pressefotografen und Ordner, verletzt worden.

