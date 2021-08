Hand in Tür eingeklemmt: Mann von Stadtbahn mitgeschleift

Weil er seine Hand in der Tür eingeklemmt hatte, ist ein 50-Jähriger am Mittwoch in Köln von einer Stadtbahn mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt worden. Der Mann habe seine Hand in die sich schließende Tür der Bahn gehalten, um noch einzusteigen. Beim Anfahren der Bahn sei es ihm nicht mehr gelungen, die Hand aus der Türdichtung zu ziehen, teilte die Polizei mit. Der Bahnfahrer machte eine Notbremsung, als ihn Zeugen alarmierten. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus.