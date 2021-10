Handel und Betrug: Minister wollen Corona-Lehren ziehen

Königswinter (dpa) -

Die Ministerpräsidenten beraten als Lehre aus der Corona-Pandemie über eine größere Unabhängigkeit Europas vom Weltmarkt in Schlüsselbereichen. In einem Beschlussvorschlag aus Nordrhein-Westfalen für die in Königswinter tagende Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) heißt es wörtlich: «Die gemeinsamen Anstrengungen sind darauf zu richten, in krisen- und systemrelevanten Sektoren mittelfristig vollständige Lieferketten in Europa zu etablieren.»

Von dpa