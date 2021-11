Hartmann leitet NRW-Zentralstelle für Provenienzforschung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Kunsthistorikerin Jasmin Hartmann koordiniert künftig die Forschung nach der Herkunft von Kunst- und Kulturgut in Museen, Archiven und Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen. Hartmann werde zum 1. Januar Leiterin der neuen Koordinationsstelle für Provenienzforschung (KPF.NRW), teilte das Kulturministerium am Dienstag mit. Die in Bonn angesiedelte landesweite Kontaktstelle soll Museen und andere Einrichtungen in allen Fragen der Herkunftserforschung beraten, unterstützen und vernetzen. Arbeitsschwerpunkte der Zentralstelle sind neben verfolgungsbedingten Entzügen der NS-Zeit auch Kulturgutverluste in der Zeit der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der DDR sowie der Kolonialzeit.

Von dpa