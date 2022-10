Haus der Geschichte NRW schickt «MuseumMobil» durch das Land

Aachen (dpa/lnw)

Das derzeit im Aufbau befindliche Museum Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen geht in den nächsten Jahren auf Reisen durch das ganze Land. Das 13 Quadratmeter große «MuseumMobil» wird alle 53 Kreise und kreisfreien Städte besuchen. Das teilten Vertreter des Museums am Donnerstag mit. In Aachen, der ersten Station, bleibt das Mini-Museum zehn Tage bis zum 23. Oktober. Im November kommt der Container nach Gelsenkirchen und im Dezember nach Detmold.

Von dpa