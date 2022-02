Hausärzte klagen über Testmüdigkeit in der Bevölkerung

Düsseldorf (dpa)

Hausärzte in Nordrhein-Westfalen klagen über eine wachsende Sorglosigkeit in der Bevölkerung im Umgang mit der Corona-Pandemie. «Insgesamt ist wohl in der Bevölkerung eine Testmüdigkeit aufgekommen. Viele, die als Kontaktperson in Quarantäne sein sollten, sind es nicht», sagte Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, der «Rheinischen Post» (Montag). Bislang sind nur geboosterte Kontaktpersonen von der Quarantäne-Pflicht befreit.

Von dpa