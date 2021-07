Hausbrand: Großfamilie und Nachbar gerettet

Eine siebenköpfige Familie und ein alter Mann sind bei einem Brand in Bönen (Kreis Unna) von der Feuerwehr aus ihrem Wohnhaus gerettet worden. Feuerwehrleute retteten die Eltern und fünf Kinder im Alter von elf Monaten bis sieben Jahren aus dem ersten Stock und brachten sie in Sicherheit, nachdem im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen war. Dort war den Polizeiangaben zufolge Kaminholz in Brand geraten. Der 73 Jahre alte Wohnungsbesitzer konnte die Flammen selbst löschen und wurde ebenfalls gerettet. Die acht Hausbewohner erlitten leichte Rauchvergiftungen und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Auch am Gebäude entstanden Schäden. Der Vorfall ereignete sich laut Mitteilung am frühen Samstagmorgen.