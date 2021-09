Hausmüll-Brand in Lagerhalle: Mann durch Rauchgase verletzt

Bei einem Brand von Hausmüll in einer Lagerhalle in Mülheim ist am Montag ein Firmenmitarbeiter durch Rauchgase verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr berichtete. Die Brandursache ist unklar. Mehrere Löschzüge waren im Einsatz. Über die Schadenshöhe wurde zunächst nichts bekannt. Wegen der starken Rauch- und Geruchsbelästigung hatte die Feuerwehr zeitweise die Bevölkerung im Stadtteil Heißen über die Warnapp Nina aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftunganlagen abzuschalten.