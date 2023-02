Havliza wird Opferschutz-Beauftragte in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die frühere niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza wird neue Opferschutz-Beauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Die 64-jährige ehemalige Richterin im Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf übernimmt die Position von der früheren Kölner Generalstaatsanwältin Elisabeth Auchter-Mainz. Das teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Düsseldorf mit. Havliza tritt das Amt zum 1. März für fünf Jahre an.

Von dpa