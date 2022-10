Hector zurück in der Kölner Startelf

Belgrad (dpa)

Der 1. FC Köln setzt im Conference League bei Partizan Belgrad verstärkt auf Erfahrung. So steht der 32 Jahre alte Routinier Jonas Hector in der Startelf des Fußball-Bundesligisten für die Partie am heutigen Dienstag (18.45 Uhr/RTL+). Anders als beim 0:1 daheim gegen die Serben sind auch Benno Schmitz und Ellyes Skhiri von Beginn an dabei.

Heinz Büse, dpa