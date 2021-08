Heinen-Esser: Flutkatastrophe soll aufgeklärt werden

Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat eine umfassende Aufarbeitung der Warnketten bei der Flutkatastrophe Mitte Juli angekündigt. «Ich habe ein hohes Interesse an Aufklärung, wo ist was falsch gelaufen und warum», sagte sie der «Kölnischen Rundschau» (Donnerstagsausgabe). Die Grünen fordern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Hochwasserkatastrophe in NRW mit fast 50 Toten. Auch die SPD droht mit einem Untersuchungsausschuss und hat nach eigenen Angaben einen umfangreichen Fragenkatalog an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) übermittelt.

«Es ist wichtig, offen und transparent die Hochwasserkatastrophe aufzuarbeiten. Das tun wir zurzeit», sagte Heinen-Esser. «Nach bisherigem Kenntnisstand hat die Meldekette funktioniert.» Das werde aber jetzt «für jeden Fluss und jede Kommune» nachgeprüft.