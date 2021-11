Heiterer Freitag in Nordrhein-Westfalen erwartet

Essen (dpa/lnw)

Das Wochenende beginnt in Nordrhein-Westfalen mit überwiegend freundlichem Wetter. Nach etwas Nebel am Morgen wird es am Freitag verbreitet heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad. Zum Abend hin verdichten sich laut DWD-Prognose die Wolken, zunächst bleibt es aber trocken. In der zweiten Nachthälfte kann es dann im Westen etwas Regen geben. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf 7 bis 3 Grad, im Sauerland ist örtlich Bodenfrost möglich.

Von dpa