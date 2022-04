Heiteres Wetter in Nordrhein-Westfalen: In den Nächten Frost

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen starten in einen heiteren und trockenen Donnerstag. Im Süden und Osten kann es auch zeitweise wolkig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad, auf dem Kahlen Asten bei bis zu 13 Grad. In der Nacht auf Freitag kommt es vereinzelt zu Nebel und leichtem Frost bei Tiefsttemperaturen zwischen fünf und zwei Grad, in Tallagen der Eifel bis zu minus ein Grad.

Von dpa