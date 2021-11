Helene Fischer kommt 2023 nach Köln, Oberhausen und Dortmund

Köln (dpa/lnw)

Sängerin Helene Fischer (37) geht im Jahr 2023 wieder auf große Tour - und macht dabei auch in Nordrhein-Westfalen Halt. An jeder Station soll es gleich mehrere Konzerte geben, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. In Köln etwa wird Fischer zu sieben Shows erwartet (25. März bis 4. April).

Von dpa