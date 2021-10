Hendrik Wüst verspricht: „Ich werde mir ein Bein ausreißen“

Hendrik Wüst, neuer CDU-Landeschef in NRW, nimmt den Applaus der Delegierten in Bielefeld entgegen.

Die CDU hat am Samstag das erste Kapitel der Machtübergabe in Nordrhein-Westfalen geschrieben. Hendrik Wüst wurde als neuer Landesparteichef gekürt; er folgt auf Armin Laschet. Kapitel zwei steht in der kommenden Woche an: Der 46 Jahre alte Jurist aus Rhede bei Bocholt soll dann auch Regierungschef in NRW werden. Wüst, bisher Verkehrsminister, wurde auf dem 43. Landesparteitag der CDU in Bielefeld mit 98,3 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. „Vielen herzlichen Dank für dieses gigantische Ergebnis“, sagte er unmittelbar nach der Wahl. „Ich werde mir ein Bein ausreißen, diese Vorschusslorbeeren zu rechtfertigen.“

Der personelle Wechsel wurde notwendig, nachdem sich Laschet, der in diesem Jahr als Kanzlerkandidat der Union angetreten war, schon vor der Bundestagswahl festgelegt hatte, auch im Falle eines Scheiterns nicht in seinen Ämtern in NRW zu bleiben. Der 60-Jährige führte den mit rund 122.000 Mitgliedern stärksten CDU-Landesverband seit 2012. Zuletzt war er 2018 mit 96,3 Prozent und seinem damit besten Ergebnis zum dritten Mal wiedergewählt worden. Wüst toppte dieses Resultat nun. Er war der einzige Kandidat.



Der Bielefelder Parteitag soll ganz im Zeichen des Aufbruchs stehen. Doch der Schatten der für die Union verloren gegangenen Bundestagswahl ist noch immer lang. Er reicht bis nach Ostwestfalen. Von dort aus sendet die Landes-CDU darum ein vielstimmiges Werben um Geschlossenheit – und kritisiert den jüngsten innerparteilichen Streit deutlich, ohne allerdings Namen zu nennen. „Politik ist Mannschaftssport“, sagt zum Auftakt der Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, der Tagungspräsident des Parteitags ist. „Haltung statt Spaltung“ ist eine zentrale Botschaft, die Hendrik Wüst später in seiner Bewerbungsrede aussenden wird. Der innerparteiliche Streit im Wahlkampf, der Zwist zwischen den Schwesterparteien habe „vielen Parteimitgliedern körperlich wehgetan“, sagt er.

Wüst trifft den Nerv der Delegierten

Wüst trifft den richtigen Ton – und damit den Nerv der Delegierten. Die CDU bleibe nur Volkspartei der Mitte, wenn die Alltagssorgen der Menschen ihr Kompass seien und sie klare Antworten auf eben diese Sorgen geben könne. Das ist seine Botschaft. Und diese Antworten dürften nicht „im Dickicht eines Wahlprogramms versteckt“ bleiben. Die „Sensibilität für die Probleme der Menschen“ ist ihm wichtig. Etwa eine halbe Stunde spricht er – und rockt den Saal. Die Delegierten danken es ihm. Erst mit stehendem Applaus, später dann mit einem überragenden Wahlergebnis.

Landesparteitag der CDU NRW in Bielefeld Die nordrhein-westfälische CDU hat am Samstag einen neuen Landesvorsitzenden als Nachfolger von Armin Laschet gewählt. Foto: Thomas F. Starke Der 60-jährige Landespartei- und Regierungschef hatte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (l.) vorgeschlagen, der voraussichtlich am kommenden Mittwoch im Landtag auch als neuer Ministerpräsident gewählt werden soll. Foto: Thomas F. Starke Erstmals während der Pandemie kamen alle 677 Delegierten wieder in Präsenz zusammen und stimmten vor Ort ab. Foto: Thomas F. Starke In der Messehalle in Bielefeld mit dabei: Thomas Sternberg (l.) aus Münster und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Foto: Thomas F. Starke Die Delegierten aus Ostwestfalen-Lippe mit den persönlichen „Wahlkabinen“. Foto: Thomas F. Starke Dr. Kai Zwicker, Landrat des Kreises Borken. Foto: Thomas F. Starke Dorothee Feller, Regierungspräsidentin in Münster. Foto: Thomas F. Starke Johannes Winkel, Landeschef der Jungen Union, und Katharina Kotulla (CDU Bielefeld). Foto: Thomas F. Starke Landtagspräsident Andre Kuper, Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus und die Landtagsabgeordnete Kirstin Korte. Foto: Thomas F. Starke Jens Spahn, Henning Rehbaum (MdB aus Warendorf) und Hendrik Wüst. Foto: Thomas F. Starke Steffen Kampeter, früherer parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen. Foto: Thomas F. Starke Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (l.) und Hendrik Wüst. Foto: Thomas F. Starke Blick in die Messehalle in Bielefeld. Foto: Thomas F. Starke Kirstin Korte, CDU-Landtagsabgeordnete. Foto: Thomas F. Starke Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, bei seiner Rede. Foto: Thomas F. Starke Abstimmung mit Stimmkarten. Foto: Thomas F. Starke Blick in den Veranstaltungssaal. Foto: Thomas F. Starke Landtagspräsident Andre Kuper. Foto: Thomas F. Starke Oliver Vogt (2. v. l.), Dr. Henning Vieker (3. v. r) und Steffen Kampeter (r.). Foto: Thomas F. Starke Andre Kuper, Ralph Brinkhaus und Kirstin Korte. Foto: Thomas F. Starke Daniel Sieveke MdL (l.) und Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU. Foto: Thomas F. Starke Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Foto: Thomas F. Starke Andreas Rüther, Alexandra Heckeroth, Ralph Brinkhaus und Vincenzo Copertino. Foto: Thomas F. Starke Hendrik Wüst. Foto: Thomas F. Starke Jens Spahn und Hendrik Wüst. Foto: Thomas F. Starke Daniel Sieveke (l.) und Carsten Linnemann. Foto: Thomas F. Starke Tim Ostermann, Lars Brakhage und Oliver Vogt. Foto: Thomas F. Starke Vincenzo Copertino (2. v. r), Andreas Rüther (3. v. r.) und Steve Kuhlmann (M.). Foto: Thomas F. Starke Der scheidende Landesvorsitzende Armin Laschet. Foto: Thomas F. Starke Ralph Brinkhaus (l.) und Andre Kuper. Foto: Thomas F. Starke Ralph Brinkhaus und Andre Kuper. Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke

Auf Wüst ruht nun die Hoffnung der NRW-CDU – schließlich wird am 15. Mai 2022 ein neuer Landtag gewählt. Und die Umfragen sind derzeit nicht berauschend. Die CDU wolle die erfolgreiche Arbeit im Land fortsetzen, sagt Wüst. Meint: „Wir wollen weiter regieren.“

Armin Laschet hingegen ist ab kommender Woche als Politiker in NRW Geschichte. In Bielefeld verabschiedet sich der 60-Jährige mit einer emotionalen Rede. Darin lobt er das Bundesland, seine Partei, seine Kabinettskollegen, die Koalitionspartner, das Erreichte. Ein Land kann nur ordentlich regiert werden, wenn in der Regierung „alle an Bord sind“, sagt er. Dabei hebt er besonders Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann hervor. Der sei, sagt Laschet, als Minister „ein Glücksfall in der Pandemie gewesen“.

„ Bewahrt Euch die Geschlossenheit! “ Armin Laschet

Geschlossenheit, auch in Laschets Rede ist dieser Gedanke zentral. „Je geschlossener eine Partei ist, desto größer ist die Chance, gewählt zu werden“, sagt er – und meint das nicht nur mit dem Blick in den Rückspiegel. „Bewahrt Euch die Geschlossenheit“, ruft er den 659 Delegierten zu. Ins Stammbuch schreibt er seinen Parteifreunden aber noch mehr: Sie mögen an der Kraft zur Integration festhalten, sich das soziale Herz bewahren und die Leidenschaft für das geeinte Europa erhalten. Wenn Laschets Rede ein Abschied war, gleicht der Appell zum Schluss einem politischen Vermächtnis. Die Delegierten verabschieden ihn mit minutenlangem Applaus.