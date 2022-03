Hennen legen 1,4 Milliarden Eier in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Jahr 2021 haben Hennen in Nordrhein-Westfalen etwa 1,4 Milliarden Eier gelegt. Das teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Dienstag in Düsseldorf mit. Die Zahl der produzierten Eier lag demnach um 0,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Von dpa