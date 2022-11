Mann nach Schüssen durch Polizei schwer verletzt

Enger

Mindestens ein Polizist hat bei einem Einsatz in Enger am späten Donnerstagabend (3.11.) auf einen Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Der 59 Jahre alte Betroffene soll zuvor Teile eines Wohngebäudes in Brand gesetzt haben, wie die Bielefelder Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung am Freitagmorgen mitteilten.

Von dpa