Hertha gegen BVB: «sehr kompakt, sehr aggressiv verteidigen»

Berlin (dpa)

Hertha BSC will gegen Borussia Dortmund auf den guten Ansätzen bei der Niederlage zuletzt in Mönchengladbach aufbauen. Das 0:1 arbeitete Trainer Sandro Schwarz mit den Profis des Berliner Hauptstadtclubs am Montag und Dienstag auf, am Mittwoch begann die gezielte Vorbereitung im Training auf den hochkarätig besetzten Gegner am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Von dpa