Hessische Behörde ermöglicht Import von Brautstrauß

Gießen/Soest (dpa)

Der sogenannte Pflanzenschutzdienst Hessen hat einem Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen geholfen, einen Brautstrauß aus den Vereinigten Staaten mit nach Deutschland zu bringen. Die Frischvermählten aus Soest hatten sich zuvor auf dem Rockefeller Center in New York das Ja-Wort gegeben, wie das Regierungspräsidium (RP) Gießen am Donnerstag mitteilte. Als Andenken wollte das Ehepaar den Rosen-Strauß mit in die Heimat nehmen. Doch die Einfuhr von Pflanzen aus Nicht-EU-Staaten ist eingeschränkt. «Ohne Pflanzengesundheitszeugnis läuft da nichts», erklärte das RP. Dieses Dokument bescheinige, dass die Importware frei von Krankheiten und Schädlingen sei.

