Hilfe für Erdbebenopfer: BVB gegen Hertha im Sondertrikot

Dortmund (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund spielt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Hertha BSC in schwarzen Sondertrikots, die anschließend versteigert werden sollen. Die Einnahmen der Versteigerung sollen den Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien zugutekommen. Das teilten die Dortmunder am Freitag mit.

Von dpa