«Himmelsleiter» leuchtet ab Samstagabend über Münster

Von heute an ist Münster um eine weitere Attraktion reicher. Am Prinzipalmarkt in der Innenstadt soll am Abend zwischen 20.30 und 21.00 Uhr das leuchtende Kunstwerk «Himmelsleiter» am Turm der Lambertikirche begleitet von einer Tanzperformance eingeschaltet werden. Zuvor hing das Werk der Künstlerin Billi Thanner am Stephansdom in Wien. Die aus zwei Teilen bestehende, insgesamt 48 Meter lange Leiter wird dann noch bis März 2023 in Münster leuchten.

Der untere Teil der «Himmelsleiter» hängt im Innenteil der Kirche, ist 12 Meter lang und hat 21 Sprossen. Oben am Turm hat das Kunstwerk eine Länge von 36 Metern und 33 leuchtende Sprossen.