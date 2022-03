Hinweise nach Raubüberfall auf Familie in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem brutalen Raubüberfall auf eine Familie in Düsseldorf sind eine Reihe von Hinweisen bei der Polizei eingegangen. Die Ermittler hatten den Fall 15 Monate nach der Tat am Mittwochabend in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» der Öffentlichkeit vorgestellt.

Von dpa