Starkregen in der Nacht: Überflutungen in NRW möglich

Nach drei Tagen Hitze kündigt sich in Nordrhein-Westfalen Abkühlung an. Doch die erwarteten Gewitter können auch Starkregen mit sich bringen. Überflutungen sind deshalb nicht auszuschließen.

Nach der Hitze sind in NRW Gewitter und Starkregen möglich.

Der für die Nacht zum Donnerstag im Norden Nordrhein-Westfalens vorhergesagte Regen kann nach Einschätzung von Experten lokal zu Überflutungen führen, Informationsstufen bei den Pegelständen werden aber voraussichtlich nicht überschritten. Aufgrund der überwiegend trockenen Böden sei mit einer reduzierten Wasseraufnahmefähigkeit zu rechnen, bei Starkregen könne es lokal zu Überflutungen und Abschwemmungen kommen, teilte der Hochwasserinformationsdienst des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) am Mittwoch mit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am späten Abend und in der Nacht zum Donnerstag mit intensiver werdenden Gewittern, punktuell könne es bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von drei bis sechs Stunden geben. Der DWD geht von einem Schwerpunkt vom Ruhrgebiet bis ins Münsterland aus, laut Lanuv ist in den Regionen Niederrhein, Münsterland und Teutoburger Wald mit Spitzen zu rechnen.

Überflutungen bei kleineren Gewässern möglich

Bei kleineren Gewässern seien bei den lokalen Gewittern Ausuferungen und Überflutungen möglich, teilte das Lanuv mit. Auch für größere Gewässer in NRW müsse man mit steigenden Wasserständen rechnen. Im Extremfall könne etwa der Pegel der Berkel bei Ammeloe um einen Meter, der Pegel der Lippe bei Leven um eineinhalb Meter steigen. Damit wäre aber noch immer nicht einmal die erste Informationsstufe erreicht, bei die Öffentlichkeit vor Ausuferungen gewarnt werde.