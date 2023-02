Hochtief erzielt mehr als 500 Millionen Euro Gewinn

Der Baukonzern Hochtief hat im vergangenen Jahr gut verdient und will die Dividende mehr als verdoppeln.

Das um Sondereffekte bereinigte Nettoergebnis lag bei knapp 522 Millionen Euro und damit fast 15 Prozent über dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Die Dividende soll auf 4 Euro je Aktie zulegen nach 1,91 Euro vor einem Jahr. Gut zwei Drittel der Anteile gehören dem spanischen Baukonzern ACS. In diesem Jahr rechnet Hochtief den Angaben zufolge dank eines guten Auftragsbestands mit einem bereinigten Nettogewinn von 510 bis 550 Millionen Euro.